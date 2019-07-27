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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Terim’den Donk’a tebrik

Terim’den Donk’a tebrik

İmparator, her zaman güvendiği 'un performansından memnun.

İmparator, her zaman güvendiği 'un performansından memnun. , ön libero ve stoper haricinde forvette dahi şans verdiği Hollandalı oyuncunun çalışkanlığını övdü. Deneyimli hoca "Aferin. Hep böyle devam" ifadelerini kullandı.
  1. 27.7.2019
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