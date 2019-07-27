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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Son karşılaşma ’yla

Son karşılaşma Bordeaux’yla

, 'nın takımıyla özel maçta karşılaşacak. 'nın Innsbruck kentinde bulunan 'ndaki mücadele, yarın TSİ 17.30'da başlayacak.

, 'nın takımıyla özel maçta karşılaşacak. 'nın Innsbruck kentinde bulunan 'ndaki mücadele, yarın TSİ 17.30'da başlayacak. Fransız ekibiyle yapılacak bu maçla Avusturya kampı sona erecek.
  1. 27.7.2019
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