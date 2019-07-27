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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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öğrenmeye aç!

Ozornwafor öğrenmeye aç!

'ın yeni transferi Nijeryalı stoper , hazırlık maçlarının kendisine tecrübe kattığının altını çizdi.

'ın yeni transferi Nijeryalı stoper , hazırlık maçlarının kendisine tecrübe kattığının altını çizdi. 20 yaşındaki futbolcu, "Her gün yeni bir şeyler öğreniyorum. Augsburg maçında oynamak bana bir tecrübe kazandırdı" diye konuştu.
  1. 27.7.2019
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