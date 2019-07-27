Luyindama’ya zamlı kontrat - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2019, Cumartesi
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’ya zamlı kontrat

Luyindama’ya zamlı kontrat

Aslan, Ada kulüplerinin peşine düştüğü Kongolu stopere yapma kararı aldı.

Terim, 'nın mutlaka takımda tutulmasını söylemişti. Yönetim, Kongolu stoperin bonservisini Standard Liege'den alırken, kontratına da yapmayı kararlaştırıyor. 25 yaşındaki savunmacının bonservisi için ilk taksidi ödeyen sarı-kırmızılılar, Luyindama'nın maaşını da 1.8 milyon euro'ya çıkarmayı düşünüyor. Ada kulüplerinden gelen tekliflerin kafasını karıştırmaması için böyle bir yol bulan Cimbom, Luyindama'yı en azından 2 sezon daha elinde tutmayı hedefliyor.
  1. 27.7.2019
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