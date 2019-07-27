Galatasaray istedi Gazişehir Gaziantep kaptı! Ulaş Zengin kimdir? Son dakika transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2019, Cumartesi
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istedi kaptı! kimdir? Son dakika haberleri

Galatasaray istedi Gazişehir Gaziantep kaptı! Ulaş Zengin kimdir? Son dakika transfer haberleri

1'inci Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen genç savunmacı 'in 400 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Gaziantep ekibine edildiği öğrenildi. Bir dönem 'ın da listesinde yer alan Ulaş, geçen sezon 1'inci Lig'de 14 müsabakada görev aldı. Bu gelişme üzerine teknik heyet defansa takviye yapmak için kolları sıvadı.

Siyah-beyazlı formayı geçen sezonun ikinci yarısında kaparak yıldızını parlatan 21 yaşındaki savunmacı , yeni sezon öncesi 'in yeni temsilcisi 'e oldu.

Savunmada gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Ulaş, Altay'ın son dönemde yetiştirip Türk futboluna armağan ettiği ender oyunculardan biri oldu. İzmir temsilcisinde geçen sezon devre arasında ön libero Atakan, 1 milyon TL'ye Osmanlıspor'a transfer olmuş ancak Başkent ekibinde 1'inci Lig'de yeterli süre bulamamıştı. Son 10 yılda Altay'ın yetiştirdiği eski futbolculardan Okay Yokuşlu İspanya ekibi Celta Vigo'da oynarken, Aytaç Kara, Musa Çağıran, Mehmet Sak, Ali Şaşal gibi isimler de Süper Lig'de görev alıyor.

ULAŞ ZENGİN KİMDİR?

25 Haziran 1997 İzmir doğumlu olan Ulaş Zengin, bu sezon Altay formasıyla 18 maçta forma şansı buldu. Altay altyapısında yetişen ve A Takım'a kadar yükselmeyi başaran 22 yaşındaki Ulaş Zengin'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Yerli futbolcu transferleri planlayan Fatih Terim, Altay'dan Ulaş Zengin'i kadrosunda görmeyi bekliyor.

  1. 27.07.2019
  2. Güncelleme: 27.07.2019 15:47
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