Galatasaray istedi Gazişehir Gaziantep kaptı! Ulaş Zengin kimdir? Son dakika transfer haberleri
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen genç savunmacı Ulaş Zengin'in 400 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Gaziantep ekibine transfer edildiği öğrenildi. Bir dönem Galatasaray'ın da listesinde yer alan Ulaş, geçen sezon 1'inci Lig'de 14 müsabakada görev aldı. Bu gelişme üzerine teknik heyet defansa takviye yapmak için kolları sıvadı.
Siyah-beyazlı formayı geçen sezonun ikinci yarısında kaparak yıldızını parlatan 21 yaşındaki savunmacı Ulaş Zengin, yeni sezon öncesi Süper Lig'in yeni temsilcisi Gazişehir Gaziantep'e transfer oldu.
Savunmada gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Ulaş, Altay'ın son dönemde yetiştirip Türk futboluna armağan ettiği ender oyunculardan biri oldu. İzmir temsilcisinde geçen sezon devre arasında ön libero Atakan, 1 milyon TL'ye Osmanlıspor'a transfer olmuş ancak Başkent ekibinde 1'inci Lig'de yeterli süre bulamamıştı. Son 10 yılda Altay'ın yetiştirdiği eski futbolculardan Okay Yokuşlu İspanya ekibi Celta Vigo'da oynarken, Aytaç Kara, Musa Çağıran, Mehmet Sak, Ali Şaşal gibi isimler de Süper Lig'de görev alıyor.
ULAŞ ZENGİN KİMDİR?
25 Haziran 1997 İzmir doğumlu olan Ulaş Zengin, bu sezon Altay formasıyla 18 maçta forma şansı buldu. Altay altyapısında yetişen ve A Takım'a kadar yükselmeyi başaran 22 yaşındaki Ulaş Zengin'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Yerli futbolcu transferleri planlayan Fatih Terim, Altay'dan Ulaş Zengin'i kadrosunda görmeyi bekliyor.
- 27.07.2019
- Güncelleme: 27.07.2019 15:47
- Galatasaray istedi Gazişehir Gaziantep kaptı! Ulaş Zengin kimdir? Son dakika transfer haberleri
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Galatasaray istedi Gazişehir Gaziantep kaptı! Ulaş Zengin kimdir? Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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