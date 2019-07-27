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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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hız kesmiyor

Galatasaray hız kesmiyor

Şampiyon , 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında 'nın Seefeld kasabasında sürdürdüğü çalışmalarını sürdürüyor

Şampiyon , 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında 'nın Seefeld kasabasında sürdürdüğü çalışmalarını sürdürüyor. Teknik ekip, Augsburg mağlubiyetinin moral bozukluğunu yaşayan takıma dünkü idmanda özel ilgi gösterdi.
  1. 27.7.2019
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