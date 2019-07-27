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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Babel klasını konuşturuyor

Babel klasını konuşturuyor

Yeni transferlerden , 40 yıllık Cimbomlu gibi... 'un da yardımıyla kısa sürede 'a ve takım arkadaşlarına alışan Babel idmanlarda ve hazırlık maçlarında golleriyle dikkat çekiyor.

Yeni transferlerden , 40 yıllık Cimbomlu gibi... 'un da yardımıyla kısa sürede 'a ve takım arkadaşlarına alışan Babel idmanlarda ve hazırlık maçlarında golleriyle dikkat çekiyor. Bu durum ona çok güvenen 'i memnun ediyor.
  1. 27.7.2019
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