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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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At artık imzanı git bir an önce

At artık imzanı git bir an önce

Aslan’ın çözüm ortaklarından menajer D’Avila mesaisini Diagne’yi satmak için harcıyor. O gidince forvet gelecek.

Cimbom'da son iki sezon gelen ve giden transferlerde başrolü oynayan menajer D'Avila şimdi de Mbaye Diagne'nin satışı için devrede. Senegalli yıldızın menajeri Claudio Druetta ile ortak şekilde çalışan D'Avila, 27 yaşındaki forvete Arap yarımadası dışında 'den de teklif getirmek için uğraşıyor. , kendilerine 13 milyon euro'ya mal olan tecrübeli forvet için aynı rakamı istiyor. Buradan gelecek para da yeni forvet ve orta sahada 'dan doğan boşluğu kapatacak isim için harcanacak.

Diagne geçen sezon 30 kez fileleri sarstı. Lig tarihinin en golcü yabancı futbolcusu unvanını 'ten devraldı.

  1. 27.7.2019
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