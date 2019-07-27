At artık imzanı git bir an önce
Aslan’ın çözüm ortaklarından menajer D’Avila mesaisini Diagne’yi satmak için harcıyor. O gidince forvet gelecek.
Cimbom'da son iki sezon gelen ve giden transferlerde başrolü oynayan menajer D'Avila şimdi de Mbaye Diagne'nin satışı için devrede. Senegalli yıldızın menajeri Claudio Druetta ile ortak şekilde çalışan D'Avila, 27 yaşındaki forvete Arap yarımadası dışında İngiltere'den de teklif getirmek için uğraşıyor. Galatasaray, kendilerine 13 milyon euro'ya mal olan tecrübeli forvet için aynı rakamı istiyor. Buradan gelecek para da yeni forvet ve orta sahada Fernando'dan doğan boşluğu kapatacak isim için harcanacak.
Diagne geçen sezon 30 kez fileleri sarstı. Lig tarihinin en golcü yabancı futbolcusu unvanını Gomis'ten devraldı.
- 27.7.2019
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Bir hedefimiz var
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GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
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şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
At artık imzanı git bir an önce haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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