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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Al Ahmet’i ver Mert’i

Al Ahmet’i ver Mert’i

Stoper bölgesini güçlendirmek isteyen , 'ı isteyen 'ne teklifini sundu.

Stoper bölgesini güçlendirmek isteyen , 'ı isteyen 'ne teklifini sundu. Cimbom, Başkent temsilcisinin genç stoperi 'i istediklerini belirterek Ahmet Çalık ve para önerisinde bulundu. Şimdi cevap bekleniyor.
  1. 27.7.2019
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