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26 Temmuz 2019, Cuma
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Son prova Pana’yla

Son prova Pana’yla

, yeni sezon hazırlıklarını Seefeld kasabasında sürdürürken, hazırlık maçlarının planlaması da devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak ekibi Panathinaikos ile anlaştı.

, yeni sezon hazırlıklarını Seefeld kasabasında sürdürürken, hazırlık maçlarının planlaması da devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak ekibi Panathinaikos ile anlaştı. Akhisar ile oynanacak maçı öncesi Pana, 3 Ağustos'ta Aslantepe'ye gelecek. Karşılaşma 21.00'de olacak.

KUPADA İLK 11'DE
Aslan'da 'ın özel izinle kamptan ayrılması, Jean Michael Seri'nin takıma geç katılacak olması nedeniyle Süper Kupa maçında Donk'un partneri Jimmy Durmaz olacak. İsveçli yıldızın, "8 de oynarım 10 da" açıklamasını dikkate alan Terim, 7 Ağustos'ta Akhisar ile yapılacak Süper Kupa finalinde oyuncusuna ilk 11'de görev verecek.

ERENCAN 3. FORVET
Sarı-kırmızılılar ile Avusturya kampına katılan 17 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı, Teknik Direktör Fatih Terim'in gözüne girdi. Genç golcü, gelecek sezon takımın üçüncü santrforu olarak kulübede oturacak. Erencan'a maçlarında görev verilmesi bekleniyor.

OZORNWAFOR'UN ELİ KULAĞINDA
Cimbom'da kiralanmasına kesin gözle bakılan Valentine Ozornwafor'un kısa sürede ayrılması bekleniyor. ve 'nin kıskacında olan 20 yaşındaki Nijeryalı stoper hem yabancı sınırı hem de yeterli tecrübesi olmaması nedeniyle kiralanacak.

  1. 26.7.2019
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