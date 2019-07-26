Son prova Pana’yla

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya Seefeld kasabasında sürdürürken, hazırlık maçlarının planlaması da devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Yunanistan ekibi Panathinaikos ile anlaştı. Akhisar ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesi Pana, 3 Ağustos'ta Aslantepe'ye gelecek. Karşılaşma 21.00'de olacak.

KUPADA İLK 11'DE

Aslan'da Selçuk İnan'ın özel izinle kamptan ayrılması, Jean Michael Seri'nin takıma geç katılacak olması nedeniyle Süper Kupa maçında Donk'un partneri Jimmy Durmaz olacak. İsveçli yıldızın, "8 de oynarım 10 da" açıklamasını dikkate alan Terim, 7 Ağustos'ta Akhisar ile yapılacak Süper Kupa finalinde oyuncusuna ilk 11'de görev verecek.

ERENCAN 3. FORVET

Sarı-kırmızılılar ile Avusturya kampına katılan 17 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı, Teknik Direktör Fatih Terim'in gözüne girdi. Genç golcü, gelecek sezon takımın üçüncü santrforu olarak kulübede oturacak. Erencan'a Ziraat Türkiye Kupası maçlarında görev verilmesi bekleniyor.

OZORNWAFOR'UN ELİ KULAĞINDA

Cimbom'da kiralanmasına kesin gözle bakılan Valentine Ozornwafor'un kısa sürede ayrılması bekleniyor. Rize ve Kayseri'nin kıskacında olan 20 yaşındaki Nijeryalı stoper hem yabancı sınırı hem de yeterli tecrübesi olmaması nedeniyle kiralanacak.