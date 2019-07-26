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26 Temmuz 2019, Cuma
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Mariano: Banega gelirse çok fayda sağlar

Mariano: Banega gelirse çok fayda sağlar

'ın 33 yaşındaki savunma oyuncusu , sarı-kırmızılıların kampında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, son günlerde hakkında sıkça haberleri çıkan ile ilgili ise "Çok iyi ve kaliteli bir futbolcu. Benim çok yakın arkadaşım. Eğer Galatasaray'a gelirse bize çok fayda sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'ın başarılı savunma oyuncusu Mariano, takımın kampında gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. Brezilyalı futbolcunun sözlerinden öne çıkanlar şöyle;

"BANEGA GELİRSE ÇOK FAYDA SAĞLAR"

Transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan eski takım arkadaşı 'nın iyi bir futbolcu olduğunu vurgulayan Mariano, "Çok iyi ve kaliteli bir futbolcu. Benim çok yakın arkadaşım. Eğer Galatasaray'a gelirse bize çok fayda sağlayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"HERHANGİ BİR TEKLİF ALMADIM"

Transfer döneminde herhangi bir teklif almadığını ifade eden Mariano, "İspanya liginden herhangi bir teklif almadım ama size öyle bir teklif geldiyse bana söyleyebilirsiniz (gülerek)" açıklamasında bulundu.

"FERNANDO VE MAICON'UN TRANSFERLERİNE ÇOK ÜZÜLDÜM"

Geçen sezon takımdan ayrılan Maicon ve geçen günlerde Sevilla'ya transfer olan ile yakın arkadaş olduklarını ifade eden , şöyle konuştu:

"Hem Fernando hem Maicon benim çok yakın arkadaşlarımdı. Çok iyi anlaşıyorduk, güzel bir grubumuz ve arkadaşlığımız vardı. Tabii ki onlar gittiği için ister istemez bir insan olarak üzülüyorsunuz. Çok yakın olduğum için üzüldüm. Ancak böyle şeylere alışıyorsunuz, futbol hayatında bu tip olaylar oluyor. Bu tip dostluklar kuruluyor ama herkesin farklı bir kariyeri ve farklı bir yolu oluyor, takımlar değişebiliyor. Önemli olan o arkadaşlıkların kalıcı olabilmesi. Hem Fernando hem de Maicon ile görüşmeye devam ediyorum. İyi arkadaşlarım. Şimdi belki beraber değiliz ama arkadaşlığımız devam edecek."

  1. 26.07.2019
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