Galatasaray tat vermiyor!

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Tirol bölgesinde gerçekleştiren Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Bundesliga ekiplerinden Augsburg ile karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar hakimiyeti rakibine kaptıran Cimbom, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Augsburg'a galibiyeti getiren golleri 14'de Florian Niederlechner, 31'de Carlos Gruezo, 53'de Andre Hahn ve 54'de Stefano Russo kaydetti.

TERİM'İ KIZDIRDILAR

Galatasaray'ın tek golü ise 87'de takımdan ayrılacağı konuşulan Ömer Bayram'dan geldi. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını yine Almanya temsilcisi Leipzig ile yapmış ve sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı. Teknik direktör Fatih Terim'in özellikle dünkü maçtaki performans nedeniyle oyuncularına sinirlendiği gözlendi. Galatasaray, pazar günü 17.30'da Bordeaux ile karşılaşacak.

MAÇTAN NOTLAR

17 yaşındaki forvet Erencan Yardımcı, A takımla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. Erencan, Leipzig maçında sonradan oyuna girerek 2. golün asistini yapmıştı.

G.Saray'ın yeni transferi Okan Kocuk ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. Maça yedek başlayan Okan, ikinci yarıda oyuna dahil oldu ve kalesinde iki gol gördü.

Augsburg Teknik Direktörü Martin Schmidt, aynı anda 9 futbolcusunu değiştirdi. Maç 4-0 devam ederken 62. dakikada Alman ekibi 9 oyuncu birden değiştirdi.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray taraftarları sahaya girdi. Bitiş düdüğünün ardından sahaya koşan bir grup taraftar, sarı-kırmızılı futbolcularla fotoğraf çektirdi.

NASIL OYNADILAR?

İSMAİL ÇİPE: Fatih Terim'in ilk 11'de şans verdiği genç file bekçisi kötü bir oyun ortaya koydu. Maça konsantre olmakta zorlanan Çipe, takımda kalma fırsatını tepti.

BABEL: Takımın tek değişmeyen ismiydi. Hollandalı yeni transfer ayakta kalmaya çalıştı ama takım arkadaşları ona uyum sağlayamayınca farklı yenilgi kaçınılmaz oldu.

AHMET ÇALIK: Takımda kendine yer bulması hayli zor. Augsburg karşısında da basit hatalar yaptı. Yeni sezonu başka bir takımda geçirebilir.

SON PROVA PANA'YLA

Cimbom yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürürken, hazırlık maçlarının planlaması da devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Yunanistan ekibi Panathinaikos ile anlaştı. Akhisar ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesi Pana, 3 Ağustos'ta Aslantepe'ye gelecek. Karşılaşma 21.00'de olacak.

OZORNWAFOR: GELİŞİYORUM

G.saray'ın yeni transferi Ozornwafor, her geçen gün yeni bir şeyler öğrendiğini söyledi. 20 yaşındaki stoper, "Çok genç bir oyuncuyum. Bu maçta oynamak bana bir tecrübe kazandırdı. Benim için en önemli şey, her geçen gün yeni bir şeyler öğrenebilmek" ifadelerini kullandı.