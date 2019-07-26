Diagne’yi kimler istiyor?

Falcao'ya kaynak yaratmak isteyen Galatasaray'da hedef Diagne'yi satmak. Albayrak, Senegalli oyuncu için 8 farklı teklif olduğunu söylerken bu tekliflerin 3'ü İtalya, 2'si İngiltere, 2'si Suudi Arabistan ve 1'i de Çin'den olduğu öğrenildi. Ancak en iyi teklifin 9 milyon euro civarında olduğu bu nedenle görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Al Nassr ve Al Shabaab ülke futbolunun içinde bulunduğu mali soruşturmalar nedeniyle Diagne konusunda aceleci davranmıyor.