Diagne’yi kimler istiyor?
Falcao'ya kaynak yaratmak isteyen Galatasaray'da hedef Diagne'yi satmak. Albayrak, Senegalli oyuncu için 8 farklı teklif olduğunu söylerken bu tekliflerin 3'ü İtalya, 2'si İngiltere, 2'si Suudi Arabistan ve 1'i de Çin'den olduğu öğrenildi.
Falcao'ya kaynak yaratmak isteyen Galatasaray'da hedef Diagne'yi satmak. Albayrak, Senegalli oyuncu için 8 farklı teklif olduğunu söylerken bu tekliflerin 3'ü İtalya, 2'si İngiltere, 2'si Suudi Arabistan ve 1'i de Çin'den olduğu öğrenildi. Ancak en iyi teklifin 9 milyon euro civarında olduğu bu nedenle görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
Al Nassr ve Al Shabaab ülke futbolunun içinde bulunduğu mali soruşturmalar nedeniyle Diagne konusunda aceleci davranmıyor.
- 26.7.2019
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Bir hedefimiz var
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GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
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şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
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