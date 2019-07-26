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26 Temmuz 2019, Cuma
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’yi kimler istiyor?

Diagne’yi kimler istiyor?

Falcao'ya kaynak yaratmak isteyen 'da hedef 'yi satmak. Albayrak, Senegalli oyuncu için 8 farklı teklif olduğunu söylerken bu tekliflerin 3'ü , 2'si , 2'si ve 1'i de 'den olduğu öğrenildi.

Falcao'ya kaynak yaratmak isteyen 'da hedef 'yi satmak. Albayrak, Senegalli oyuncu için 8 farklı teklif olduğunu söylerken bu tekliflerin 3'ü , 2'si , 2'si ve 1'i de 'den olduğu öğrenildi. Ancak en iyi teklifin 9 milyon euro civarında olduğu bu nedenle görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Al Nassr ve Al Shabaab ülke futbolunun içinde bulunduğu mali soruşturmalar nedeniyle Diagne konusunda aceleci davranmıyor.

  1. 26.7.2019
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