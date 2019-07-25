Yeni rakibi Augsburg

Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan sarıkırmızılı ekip, ikinci hazırlık maçını Augsburg ile yapacak. Innsbruck kentinde bulunan Tivoli- Neu Stadı'nda oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak. Maç D Smart'tan yayınlanacak. Galatasaray ile Augsburg, tarihlerinde ilk kez bir maçta karşı karşıya gelecek. Cimbom, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını yine Almanya temsilcisi Leipzig ile yapmış ve sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı.

GENÇLERE ŞANS VERECEK

Yeni sezon hazırlıklarını Seefeld bölgesinde sürdüren Galatasaray temposunu artırıyor. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmanlar kıran kırana mücadelelere sahne olurken, yeni transferlerin kısa süre içerisinde takıma adapte oldukları görüldü. Bu akşam Augsburg maçında tecrübeli hoca genç oyunculara şans verip form durumlarını görmeye çalışacak.

TAKIMIN ABİSİ BABEL

Ryan Babel, yeni transferler arasında takıma en fazla uyum gösteren isim... Hollandalı oyuncu hem performansıyla, hem de profesyonelliğiyle dikkat çekiyor. Herkesle samimi bir ilişki kuran Babel'in, genç stoper Ozornwafor'a savunmada nasıl pozisyon alması gerektiğini anlatması da dikkat çekiciydi.

ALO MAYIS 2020 Mİ!

Galatasaray'ın başarılı ismi Ryan Donk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu sezonki hedeflerini gösterdi. Donk, telefon konuşması yaptığı bir fotoğrafı paylaşarak altına, 'Alo mayıs 2020 mi? Hedef 23' notunu ekledi. Başarılı futbolcunun bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.