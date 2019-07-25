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25 Temmuz 2019, Perşembe
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'ın sözleşmesini uzattı

Galatasaray Göksenin Köksal'ın sözleşmesini uzattı

Erkek Basketbol Takımı'nın tecrübeli kaptanı , sarı-kırmızılı kulüple nikah tazeledi. Deneyimli basketbolcu, 2 yıl daha Galatasaray'da.

Basketbol Takımı, kaptanı 'ın sözleşmesini yeniledi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımızın kaptanı Göksenin Köksal'ın kulübümüzle olan sözleşmesi iki yıl daha uzatıldı. Altyapımızdan yetişen ve 2009-2010 sezonunda ilk kez A takıma yükselen Göksenin Köksal, Galatasaray forması altında 2016 yılında EuroCup şampiyonluğu yaşarken 2013 yılında lig şampiyonluğuna ulaşan kadroda da yer aldı."

  1. 25.07.2019
  2. Güncelleme: 25.07.2019 16:41
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