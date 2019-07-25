Galatasaray Göksenin Köksal'ın sözleşmesini uzattı
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın tecrübeli kaptanı Göksenin Köksal, sarı-kırmızılı kulüple nikah tazeledi. Deneyimli basketbolcu, 2 yıl daha Galatasaray'da.
Galatasaray Basketbol Takımı, kaptanı Göksenin Köksal'ın sözleşmesini yeniledi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımızın kaptanı Göksenin Köksal'ın kulübümüzle olan sözleşmesi iki yıl daha uzatıldı. Altyapımızdan yetişen ve 2009-2010 sezonunda ilk kez A takıma yükselen Göksenin Köksal, Galatasaray forması altında 2016 yılında EuroCup şampiyonluğu yaşarken 2013 yılında lig şampiyonluğuna ulaşan kadroda da yer aldı."
- 25.07.2019
- Güncelleme: 25.07.2019 16:41
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Bir hedefimiz var
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Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
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Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Galatasaray Göksenin Köksal'ın sözleşmesini uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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