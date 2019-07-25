Galatasaray Göksenin Köksal'ın sözleşmesini uzattı

Galatasaray Basketbol Takımı, kaptanı Göksenin Köksal'ın sözleşmesini yeniledi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımızın kaptanı Göksenin Köksal'ın kulübümüzle olan sözleşmesi iki yıl daha uzatıldı. Altyapımızdan yetişen ve 2009-2010 sezonunda ilk kez A takıma yükselen Göksenin Köksal, Galatasaray forması altında 2016 yılında EuroCup şampiyonluğu yaşarken 2013 yılında lig şampiyonluğuna ulaşan kadroda da yer aldı."