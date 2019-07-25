Deniz Türüç Yunus’a bağlı
Kayserispor'un yıldız oyuncusu Deniz Türüç konusunda, Galatasaray'ın bekleyişi sürüyor. 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Terim, bu transferi lig başlamadan önce bitirmek istiyor.
Kayserispor'un yıldız oyuncusu Deniz Türüç konusunda, Galatasaray'ın bekleyişi sürüyor. 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Terim, bu transferi lig başlamadan önce bitirmek istiyor. En büyük engel ise Kayseri'nin, Deniz için 2.5 milyon euro'nun yanı sıra Yunus'u istemesi...
LUYİNDAMA İMZAYA GELİYOR
Luyindama önümüzdeki hafta İstanbul'a gelecek ve 4 senelik sözleşmeye imza atacak. Sarı-kırmızılı ekibin devre arasında Sporting Lizbon'dan kiraladığı ve daha sonra 5 milyon euro ödeyerek bonservisini aldığı 25 yaşındaki oyuncu ile yapılacak yeni sözleşmede zam bulunmuyor. Yıllık 1.2 milyon euro alacak.
- 25.7.2019
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Trabzonspor forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı
Toplam 1
Yorum
Yılmaz yazıcı Galatasaray taraftarıyım.Son yıllarda Trabzonspor ile maçlarımız çok çekişmeli geçiyor :) ve bundan memnun değilim ama reklam filmi muhteşem
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Açık artırma ile satacağım
Toplam 1
Yorum
HASAN KILIÇARSLAN BAŞKANIM SATMA. GURUR MÜZEMİZE KOY.
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2 bin 650 forma şartı
Toplam 3
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN En büyük başkan bizim başkan bizim başkan. Tarih seni altın harflerle yazacak.
Deniz Türüç Yunus’a bağlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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