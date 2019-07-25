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25 Temmuz 2019, Perşembe
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Yunus’a bağlı

Deniz Türüç Yunus’a bağlı

'un yıldız oyuncusu konusunda, 'ın bekleyişi sürüyor. 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Terim, bu transferi lig başlamadan önce bitirmek istiyor.

'un yıldız oyuncusu konusunda, 'ın bekleyişi sürüyor. 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Terim, bu transferi lig başlamadan önce bitirmek istiyor. En büyük engel ise Kayseri'nin, Deniz için 2.5 milyon euro'nun yanı sıra Yunus'u istemesi...

LUYİNDAMA İMZAYA GELİYOR
Luyindama önümüzdeki hafta 'a gelecek ve 4 senelik sözleşmeye imza atacak. Sarı-kırmızılı ekibin devre arasında 'dan kiraladığı ve daha sonra 5 milyon euro ödeyerek bonservisini aldığı 25 yaşındaki oyuncu ile yapılacak yeni sözleşmede zam bulunmuyor. Yıllık 1.2 milyon euro alacak.

  1. 25.7.2019
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