Feghouli 10'un izinde
Galatasaray'a geldikten sonra 2 yıl boyunca Ataköy'de denize sıfır bir apartta kalan Feghouli yeni sezon öncesi taşınma kararı aldı. Cezayirli yıldız, Sneijder'in Ataköy'deki eski rezidansına taşınıyor.
Galatasaray'a geldikten sonra 2 yıl boyunca Ataköy'de denize sıfır bir apartta kalan Feghouli yeni sezon öncesi taşınma kararı aldı. Cezayirli yıldız, Aslan'ın efsanesi Wesley Sneijder'in bir dönem Ataköy'de oturduğu evine geçecek. Ataköy Marina Park rezidansa taşınacak olan Feghouli ailesinin 306 m2 olan 3+1 daire için aylık 10 bin euro ödeyeceği öğrenildi. Kira sözleşmesini imzalamadan önce minimum 1 yıl oturmayı taahhüt edecek olan Feghouli'nin, yıllık kira bedeli olan 120 bin euro'yu da peşin ödemesi bekleniyor.
- 24.7.2019
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Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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