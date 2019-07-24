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24 Temmuz 2019, Çarşamba
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10'un izinde

Feghouli 10'un izinde

'a geldikten sonra 2 yıl boyunca Ataköy'de denize sıfır bir apartta kalan öncesi taşınma kararı aldı. Cezayirli yıldız, 'in Ataköy'deki eski rezidansına taşınıyor.

'a geldikten sonra 2 yıl boyunca Ataköy'de denize sıfır bir apartta kalan öncesi taşınma kararı aldı. Cezayirli yıldız, Aslan'ın efsanesi 'in bir dönem Ataköy'de oturduğu evine geçecek. Ataköy rezidansa taşınacak olan Feghouli ailesinin 306 m2 olan 3+1 daire için aylık 10 bin euro ödeyeceği öğrenildi. Kira sözleşmesini imzalamadan önce minimum 1 yıl oturmayı taahhüt edecek olan Feghouli'nin, yıllık kira bedeli olan 120 bin euro'yu da peşin ödemesi bekleniyor.


  1. 24.7.2019
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