Falcao yola çıktı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Falcao yola çıktı

yola çıktı

Falcao yola çıktı

Radamel ? transferinde dün 'ı heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Galatasaray’ın gündemindeki yıldız konusunda bir engel daha aşıldı.

Radamel ? transferinde dün 'ı heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın transferi için yoğun çaba harcadığı golcü konusunda 'dan sevindirici bir haber geldi. kulübü, 33 yaşındaki oyuncuya Portekiz'de gerçekleştirilecek kamp kadrosuna almadı. Böylece Falcao'nun Monaco'dan ayrılması kesinlik kazandı. Fransız kaynaklara göre, Galatasaray yıldız futbolcu için Monaco kulübü ile bonservis konusunda büyük oranda anlaştı. Oyuncuyla da son pazarlıklar yapılıyor.

ELİMİZDE B PLANI VAR
Galatasaray'ın listesindeki Mbwana Ally için oyuncunun kulübü 'ten önemli bir açıklama geldi. Genk'in hocası Felice Mazzu, "Berge ya da Samatta takımdan ayrılırlarsa, elimizde B planımız var. Şu an Samatta takımla birlikte çalışıyor ve bu hafta Kortrijk maçında sahada olacağına söz verdi" diye konuştu.

  1. 24.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Falcao yola çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN