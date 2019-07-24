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24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Cimbom'a

Ertuğrul Ersoy Cimbom'a

'dan , yolunda... Yeşil-beyazlı takımın küme düşmesiyle 'de forma giymek isteyen 22 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul ettiği iddia edildi.

'dan , yolunda... Yeşil-beyazlı takımın küme düşmesiyle 'de forma giymek isteyen 22 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul ettiği iddia edildi. Ertuğrul, Bursaspor ile sözleşmesini sona erdirip bonservissiz olarak sarı-kırmızılı takıma imza atacak.
  1. 24.7.2019
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