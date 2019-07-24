Babel: İyi misin? Kostas: Hayır!
Cimbom’un külyutmaz antrenörü Bartalli, oyuncuları dün idman sonrası tepeye sürdü; ortaya renkli görüntüler çıktı.
BİR NUMARA
Ryan Babel, Avusturya kampında parmak ısırttı. Hollandalı futbolcunun dayanıklılık ve güç testlerinde takım arkadaşlarının önünde yer aldığı öğrenildi. Teknik heyetten tam puan alan oyuncunun, bu sezon en iyi transferi olması bekleniyor.
- 24.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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