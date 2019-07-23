Youtube’ta zirve Cimbom’a geçti
Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki dev rekabet Youtube'a da sıçradı. Sarı-lacivertliler, video kanalında 1 milyon aboneyi geçen ilk kulüp olurken Galatasaraylıların buna cevabı gecikmedi.
Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki dev rekabet Youtube'a da sıçradı. Sarı-lacivertliler, video kanalında 1 milyon aboneyi geçen ilk kulüp olurken Galatasaraylıların buna cevabı gecikmedi. Sosyal medyada kampanya başlatan taraftarlar dün itibarıyla 1 milyon 138 bine ulaştı ve Fenerbahçe'yi solladı.
HER YERDE BİRİNCİ
Galatasaray, taraftarlarının verdiği destek ile sosyal medyada açık ara önde... Sarı-kırmızılılar, Türkiye'de Facebook, Twitter ve İnstagram'dan sonra Youtube'ta zirveye oturmayı başardı.
- 23.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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