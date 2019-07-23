Youtube’ta zirve Cimbom’a geçti - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Youtube’ta zirve Cimbom’a geçti

’ta zirve Cimbom’a geçti

Youtube’ta zirve Cimbom’a geçti

ve arasındaki dev rekabet 'a da sıçradı. Sarı-lacivertliler, video kanalında 1 milyon aboneyi geçen ilk kulüp olurken Galatasaraylıların buna cevabı gecikmedi.

ve arasındaki dev rekabet 'a da sıçradı. Sarı-lacivertliler, video kanalında 1 milyon aboneyi geçen ilk kulüp olurken Galatasaraylıların buna cevabı gecikmedi. kampanya başlatan taraftarlar dün itibarıyla 1 milyon 138 bine ulaştı ve Fenerbahçe'yi solladı.

HER YERDE BİRİNCİ
Galatasaray, taraftarlarının verdiği destek ile sosyal medyada açık ara önde... Sarı-kırmızılılar, 'de Facebook, Twitter ve İnstagram'dan sonra Youtube'ta zirveye oturmayı başardı.

  1. 23.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Youtube’ta zirve Cimbom’a geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN