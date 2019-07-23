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23 Temmuz 2019, Salı
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Şener lige yetişecek

Şener lige yetişecek

Antrenmanda aldığı darbe sonrasında sağ ayak başparmağında kırık tespit edilen herkesi korkutmuştu. Yapılan kontroller sonrasında tecrübeli futbolcunun 2 hafta içinde takıma katılacağı öğrenildi.

Antrenmanda aldığı darbe sonrasında sağ ayak başparmağında kırık tespit edilen herkesi korkutmuştu. Yapılan kontroller sonrasında tecrübeli futbolcunun 2 hafta içinde takıma katılacağı öğrenildi.
  1. 23.7.2019
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