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23 Temmuz 2019, Salı
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kapıya doğru

Mitroglou kapıya doğru

'ın geçen sezon devre arasında Marsilya'dan kiraladığı 'nun kamp döneminden gösterdiği performans hayal kırıklığı yarattı. , golcü ile bir görüşme yapacak.

'ın geçen sezon devre arasında Marsilya'dan kiraladığı 'nun kamp döneminden gösterdiği performans hayal kırıklığı yarattı. golcünün aynı şekilde devam etmesi durumunda 'in kendisini takımdan göndermek için bir görüşme yapacağı iddia edildi. 'un istediği Mitroglou, Galatasaray'dan yıllık 2.7 milyon alacağı için ayak diretiyor.
  1. 23.7.2019
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