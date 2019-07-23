Fenerbahçe'den geçen sezon Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza, Galatasaray yolunda... Al Ahli ile parasal sorunlar yaşayan Brezilyalı, Galatasaray’a ‘Evet’ dedi.
ARABİSTAN'DA NE YAPTI?
30 yaşındaki Josef de Souza, geçtiğimiz sezon Al Ahli ile Arabistan Ligi'nde 15 karşılaşmada 1.241 dakika süre aldı ve takımı adına 1 gol kaydetti.
Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe forması ile Süper Lig'de toplamda 136 maça çıktı ve 16 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
- 23.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
Josef de Souza kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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