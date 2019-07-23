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23 Temmuz 2019, Salı
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de kabul etti

Josef de Souza kabul etti

'den geçen sezon 'ye olan de , yolunda... Al Ahli ile parasal sorunlar yaşayan Brezilyalı, Galatasaray’a ‘Evet’ dedi.

'den geçen sezon 'ye olan de , yolunda... Sarı-kırmızılı yönetim 'nun boşluğunu doldurmak amacı ile Brezilyalı yıldız ile transfer görüşmelerine başlamıştı. Yapılan görüşmler sonucunda Cimbom, Brezilyalı oyuncu ile senelik 2.6 milyon euro garanti paraya el sıkıştı. Josef de Souza'yı ikna eden Galatasaray yönetiminin Al Ahli ile Josef'in kiralanması konusunda görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

ARABİSTAN'DA NE YAPTI?
30 yaşındaki Josef de Souza, geçtiğimiz sezon Al Ahli ile Arabistan Ligi'nde 15 karşılaşmada 1.241 dakika süre aldı ve takımı adına 1 gol kaydetti.
Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe forması ile 'de toplamda 136 maça çıktı ve 16 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
  1. 23.7.2019
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