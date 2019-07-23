Cuellar’dan sıcak mesaj
Galatasaray'ın listesinde yer alan ön libero adaylarından Gustavo Cuellar'dan olumlu mesajlar geliyor.
Galatasaray'ın listesinde yer alan ön libero adaylarından Gustavo Cuellar'dan olumlu mesajlar geliyor. Flamengo forması giyen 26 yaşındaki futbolcu için de görüşmeler sürerken, Cuellar'ın Avrupa'da futbol oynamak istediği ve Şampiyonlar Ligi'ni hedeflemesi nedeniyle Galatasaray'a sıcak baktığı öğrenildi. Deportivo Cali altyapısından yetişen Kolombiyalı futbolcu, 2016 yılında 1.8 milyon euro karşılığında Flamengo'ya transfer olmuştu.
YENİ PİTBULL MU?
2016 yılından beri Flamengo formasını giyen Cuellar, 2019 yılında 12 karşılaşmaya çıktı. Sert oyun stili ile bulunan oyuncu, 'Pitbull' lakabıyla anılıyor.
- 23.7.2019
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Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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