‘10 milyon’ şartı
Galatasaray yönetimi, Mbaye Diagne'nin transferi Al Nassr kulübü ile görüşmelerini sürdürürken, pazarlıklar kıran kırana geçiyor. Diagne için Al Nassr ile görüşen Galatasaray, peşin miktarını değiştirdi.
Galatasaray yönetimi, Mbaye Diagne'nin transferi Al Nassr kulübü ile görüşmelerini sürdürürken, pazarlıklar kıran kırana geçiyor. Senegalli futbolcu için 14 milyon euro nakit isteyen yönetim, Araplardan gelen ısrarlı talep sonrasında ödeme planını esnetti. Sarı-kırmızılılar, bonservis ücretinin 10 milyon euro'sunu nakit, kalan 4 milyon euro'sunu ise taksitle alabileceklerini iletti. Al Nassr yönetiminin bu ödeme planını kabul etmesi halinde transfer tamamlanacak.
BİTECEK
Diagne'yi transfer etmek isteyen Al Nassr, Suudi Arabistan Spor Bakanlığının kulüplere maddi destek sağlama kararının ardından görüşmelerini hızlandırdı. Bu hafta yıldız oyuncunun transferinde sona gelinmesi bekleniyor.
- 23.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
‘10 milyon’ şartı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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