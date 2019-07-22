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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Ümit ve Hasan’dan resital

Ümit ve Hasan’dan resital

'nın Innsbruck bölgesinde hazırlanan dün taktik idman yaptı. 11'e 11 yapılan taktik antrenmanında oyuncu eksikliği açığa çıkınca ile sahada görev aldı.

'nın Innsbruck bölgesinde hazırlanan dün taktik idman yaptı. 11'e 11 yapılan taktik antrenmanında oyuncu eksikliği açığa çıkınca ile sahada görev aldı. Ümit sağ açıkta, Hasan ise orta sahada ön libero olarak görev yaptı. İki usta isim hünerlerini sergiledi.

İdmanda Nagatomo güzel bir gol atıp sevinç yaşarken, Leipzig maçında iki gol atan Babel penaltı kaçırdı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar dünkü idmanda da oyuncuları yalnız bırakmadı,
ailevi sebeplerden dolayı özel izin ile kamptan ayrıldı.
Şener, Ömer, Erencan ve Mirza Cihan idmana çıkmadı. 4 futbolcu salonda güçlendirme çalışması yaptı.
Okan Kocuk'un takıma katılmasının Muslera'nın arkasında yer alan İsmail Çipe'ye yol göründü. Genç kaleci tecrübe kazanması için kiralanacak.
Dünkü idmanda futbolcu olarak yer alan Hasan Şaş hırsı ile yine dikkatleri üzerine çekti. Bir ara Donk ile girdiği mücadelede kısa süreli sakatlık yaşadı
  1. 22.7.2019
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