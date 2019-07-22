Ümit ve Hasan’dan resital
Yeni sezona Avusturya'nın Innsbruck bölgesinde hazırlanan Galatasaray dün taktik idman yaptı. 11'e 11 yapılan taktik antrenmanında oyuncu eksikliği açığa çıkınca Ümit Davala ile Hasan Şaş sahada görev aldı.
İdmanda Nagatomo güzel bir gol atıp sevinç yaşarken, Leipzig maçında iki gol atan Babel penaltı kaçırdı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar dünkü idmanda da oyuncuları yalnız bırakmadı,
Selçuk İnan ailevi sebeplerden dolayı özel izin ile kamptan ayrıldı.
Şener, Ömer, Erencan ve Mirza Cihan idmana çıkmadı. 4 futbolcu salonda güçlendirme çalışması yaptı.
Okan Kocuk'un takıma katılmasının Muslera'nın arkasında yer alan İsmail Çipe'ye yol göründü. Genç kaleci tecrübe kazanması için kiralanacak.
Dünkü idmanda futbolcu olarak yer alan Hasan Şaş hırsı ile yine dikkatleri üzerine çekti. Bir ara Donk ile girdiği mücadelede kısa süreli sakatlık yaşadı
- 22.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
Ümit ve Hasan’dan resital haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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