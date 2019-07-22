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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Parası ödendi

Parası ödendi

, 'ın ön libero adaylarından de 'yı göndermeye sıcak bakmıyor. bu nedenle sarıkırmızılıların kiralamak istediği oyuncunun birikmiş alacaklarını ödedi.

, 'ın ön libero adaylarından de 'yı göndermeye sıcak bakmıyor. bu nedenle sarıkırmızılıların kiralamak istediği oyuncunun birikmiş alacaklarını ödedi.
  1. 22.7.2019
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