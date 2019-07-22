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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Korkuyorum!

Korkuyorum!

, 'ın listesinde yer alan 'nın geleceği hakkında konuştu.

, 'ın listesinde yer alan 'nın geleceği hakkında konuştu. Mazzu, "Umarım Samatta ve Berge bizimle kalırlar. Sürekli takımda kalmalarını istediğimi ve benim için çok önemli olduklarını bilmelerini sağlıyorum. Ama yine de ayrılmalarından korkuyorum" dedi.
  1. 22.7.2019
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