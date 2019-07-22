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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Falcao’nun rakamları ortaya çıktı

Falcao’nun rakamları ortaya çıktı

, Monaco'nun yüksek maliyeti nedeniyle göndermek istediği ile ciddi bir şekilde anılırken sarı-kırmızılı takımın teklifi de ortaya çıktı

, Monaco'nun yüksek maliyeti nedeniyle göndermek istediği ile ciddi bir şekilde anılırken sarı-kırmızılı takımın teklifi de ortaya çıktı. La Gazzetta dello Sport muhabiri , Galatasaray'ın yıldız golcüye 5 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme önerdiğini açıkladı.

Falcao'yu daha yüksek tekliflerin olduğunu da belirten Nicolo Schira, Falcao'nun Monaco'da senelik 9 milyon euro net maaş kazandığını açıkladı.

FALCAO KONUŞTU
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Radamel Falcao, 'da yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili konuştu. Yıldız oyuncu, "Profesyonelce bir karar almam gerekiyor. Birkaç teklif var ama Monaco ile sözleşmem devam ediyor ve oraya katılmam gerekiyor" dedi.

Monaco, 30 milyon euro karşılığında Milan'dan Andre Silva'yı kadrosuna kattı. Bu gelişmenin ardından Radamel Falcao, Galatasaray'a bir adım daha yaklaştı.
  1. 22.7.2019
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