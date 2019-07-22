Falcao’nun rakamları ortaya çıktı
Galatasaray, Monaco'nun yüksek maliyeti nedeniyle göndermek istediği Radamel Falcao ile ciddi bir şekilde anılırken sarı-kırmızılı takımın teklifi de ortaya çıktı
Falcao'yu daha yüksek tekliflerin olduğunu da belirten Nicolo Schira, Falcao'nun Monaco'da senelik 9 milyon euro net maaş kazandığını açıkladı.
FALCAO KONUŞTU
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Radamel Falcao, Kolombiya'da yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili konuştu. Yıldız oyuncu, "Profesyonelce bir karar almam gerekiyor. Birkaç teklif var ama Monaco ile sözleşmem devam ediyor ve oraya katılmam gerekiyor" dedi.
Monaco, 30 milyon euro karşılığında Milan'dan Andre Silva'yı kadrosuna kattı. Bu gelişmenin ardından Radamel Falcao, Galatasaray'a bir adım daha yaklaştı.
- 22.7.2019
-
Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
-
Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
-
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
Falcao’nun rakamları ortaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.