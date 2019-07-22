Emre Mor: Gereksiz söylentileri ortaya atmayın - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2019, Pazartesi
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: Gereksiz söylentileri ortaya atmayın

Emre Mor: Gereksiz söylentileri ortaya atmayın

'a transferi karmaşık bir durum alan , sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Medyada kendisi hakkında açıklamalarda bulunan 'la ilgili, "Serhat Yılmaz'ı tanımıyorum. O benim menajerim değil, onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı takımın listesinde yer alan ancak son günlerde hakkında çeşitli spekülasyonlar çıkan milli futbolcu Instagram hesabı üzerinden flaş bir paylaşıma imzasını attı.

Kendisini Emre Mor'un menajeri olarak tanıtan ve "Şu an Emre Mor takımının kampında. Herhangi bir hareketlilik yok ama bir gelişme olmasını bekliyoruz. Celta Vigo, bu işin iyi sonuçlanması için elinden gelen katkıyı gösteriyor. Transferin olmaması için bir sebep yok" şeklinde açıklamalarda bulunan ile ilgili paylaşım yapan genç yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Serhat Yılmaz'ı tanımıyorum. O benim menajerim değil, onun hakkında hiçbir şey duymadım. Böyle gereksiz dedikoduları ortaya atmayın lütfen. Bu tip menajerler de kendilerini benimle çalışıyormuş gibi göstermesinler. Benim takımımda Johan Wins'ten başkası yok."

  1. 22.07.2019
  2. Güncelleme: 22.07.2019 16:32
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