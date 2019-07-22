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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Bu hafta gidecek!

Bu hafta gidecek!

'nin 'a transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir sarı-kırmızılı takımdan Diagne'yi isteyen Al Nassr görüşmeleri hızlandırdı.

'nin 'a transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir sarı-kırmızılı takımdan Diagne'yi isteyen Al Nassr görüşmeleri hızlandırdı. basınındaki haberlere göre, bu hafta arasında görüşmelerin sonuçlanması bekleniyor. Al Nassr ile arasında yapılan görüşmelerin ardından tarafların 14 milyon euro'ya uzlaştığı ve artık son detayların konuşulduğu bilgisine ulaşıldı.

PEŞİN İSTİYOR
Galatasaray ?Bafetimbi Gomis'i eden Al Hilal'in son taksitini 2 ay geciktirmesi nedeniyle Al Nassr'dan peşin ödeme talep etti. 'ya peşin ödeme yapan ve aynı şekilde parasını almak isteyen Cimbom, Al Nassr'dan gelecek 14 milyon euro ile transferde elini rahatlatmayı amaçlıyor. Şimdi Arap takımından gelecek yanıt bekleniyor.

Diagne geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 36 maçta 31 gol atarken, 4 asist yaptı. Ancak bu performansına karşılık sarı-kırmızılı takımda yer edinmeyi başaramadı.
  1. 22.7.2019
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