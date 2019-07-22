Bu hafta gidecek!
Mbaye Diagne'nin Al Nassr'a transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir sarı-kırmızılı takımdan Diagne'yi isteyen Al Nassr görüşmeleri hızlandırdı.
PEŞİN İSTİYOR
Galatasaray ?Bafetimbi Gomis'i transfer eden Al Hilal'in son taksitini 2 ay geciktirmesi nedeniyle Al Nassr'dan peşin ödeme talep etti. Kasımpaşa'ya peşin ödeme yapan ve aynı şekilde parasını almak isteyen Cimbom, Al Nassr'dan gelecek 14 milyon euro ile transferde elini rahatlatmayı amaçlıyor. Şimdi Arap takımından gelecek yanıt bekleniyor.
Diagne geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 36 maçta 31 gol atarken, 4 asist yaptı. Ancak bu performansına karşılık sarı-kırmızılı takımda yer edinmeyi başaramadı.
- 22.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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