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21 Temmuz 2019, Pazar
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Ne de olsa Aslan

Ne de olsa Aslan

Sarı-kırmızılı formayı giymeden önce kariyerinde kupa olmayan Feghouli, 2019’da 3 önemli zafer yaşadı. Cimbom ile lig ve 'nı kaldıran Cezayirli, Afrika Uluslar Kupası'nda da şampiyonluğa ulaştı.

Sofiane Feghouli kupaya doymadı... 2017-18 sezonu öncesi transfer olduğu ile lig şampiyonluğu yaşayan ve kariyerindeki ilk kupayı kazanan Cezayirli oyuncu, 2019'da coştu. Sarı- kırmızılılar ile ve Ziraat 'nda mutlu sona ulaşan 29 yaşındaki futbolcu, Afrika Uluslar Kupası'nda da zafere koştu. Cezayir ile Afrika'nın en iyisi olan Feghouli, bu sene 3 kupa kaldırma başarısını gösterdi

KUPA CANAVARI
Galatasaray serüveni öncesi kariyerinde kupa olmayan Feghouli, Türkiye'de üst üste iki lig şampiyonluğu yaşadı. Aslan'ın şampiyonluklarında da önemli pay sahibi isimlerden olan tecrübeli oyuncu, Cezayir'in Afrika Kupası zaferinde de başrolü oynadı. Kupada 6 karşılaşmaya da 11'de başlayan Feghouli, 565 dakika kaldığı sahada birer gol ve asistlik performans sergiledi.

İki sezondur Galatasaray forması giyen Feghouli, bu süreçte 71 resmi karşılaşmaya çıktı. Cezayirli yıldız, bu maçlarda 20 kez rakip fileleri havalandırırken, 10 da asist yaptı.
  1. 21.7.2019
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