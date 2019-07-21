Ne de olsa Aslan
Sarı-kırmızılı formayı giymeden önce kariyerinde kupa olmayan Feghouli, 2019’da 3 önemli zafer yaşadı. Cimbom ile lig ve Türkiye Kupası'nı kaldıran Cezayirli, Afrika Uluslar Kupası'nda da şampiyonluğa ulaştı.
KUPA CANAVARI
Galatasaray serüveni öncesi kariyerinde kupa olmayan Feghouli, Türkiye'de üst üste iki lig şampiyonluğu yaşadı. Aslan'ın şampiyonluklarında da önemli pay sahibi isimlerden olan tecrübeli oyuncu, Cezayir'in Afrika Kupası zaferinde de başrolü oynadı. Kupada 6 karşılaşmaya da 11'de başlayan Feghouli, 565 dakika kaldığı sahada birer gol ve asistlik performans sergiledi.
İki sezondur Galatasaray forması giyen Feghouli, bu süreçte 71 resmi karşılaşmaya çıktı. Cezayirli yıldız, bu maçlarda 20 kez rakip fileleri havalandırırken, 10 da asist yaptı.
- 21.7.2019
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Jean Michael Seri "Galatasaray çok büyük"
Toplam 1
Yorum
10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
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Konoplyanka'da sona doğru
Toplam 1
Yorum
murat1903 almadan önce düşünecektiniz Mr.Orman
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Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
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