Ne de olsa Aslan









Sarı-kırmızılı formayı giymeden önce kariyerinde kupa olmayan Feghouli, 2019’da 3 önemli zafer yaşadı. Cimbom ile lig ve Türkiye Kupası'nı kaldıran Cezayirli, Afrika Uluslar Kupası'nda da şampiyonluğa ulaştı. Feghouli kupaya doymadı... 2017-18 sezonu öncesi transfer olduğu



KUPA CANAVARI

Galatasaray serüveni öncesi kariyerinde kupa olmayan Feghouli, Türkiye'de üst üste iki lig şampiyonluğu yaşadı. Aslan'ın şampiyonluklarında da önemli pay sahibi isimlerden olan tecrübeli oyuncu, Cezayir'in Afrika Kupası zaferinde de başrolü oynadı. Kupada 6 karşılaşmaya da 11'de başlayan Feghouli, 565 dakika kaldığı sahada birer gol ve asistlik performans sergiledi.



İki sezondur Galatasaray forması giyen Feghouli, bu süreçte 71 resmi karşılaşmaya çıktı. Cezayirli yıldız, bu maçlarda 20 kez rakip fileleri havalandırırken, 10 da asist yaptı. SofianeFeghouli kupaya doymadı... 2017-18 sezonu öncesi transfer olduğu Galatasaray ile lig şampiyonluğu yaşayan ve kariyerindeki ilk kupayı kazanan Cezayirli oyuncu, 2019'da coştu. Sarı- kırmızılılar ile Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 'nda mutlu sona ulaşan 29 yaşındaki futbolcu, Afrika Uluslar Kupası'nda da zafere koştu. Cezayir Milli Takımı ile Afrika'nın en iyisi olan Feghouli, bu sene 3 kupa kaldırma başarısını gösterdiserüveni öncesi kariyerinde kupa olmayan Feghouli, Türkiye'de üst üste iki lig şampiyonluğu yaşadı. Aslan'ın şampiyonluklarında da önemli pay sahibi isimlerden olan tecrübeli oyuncu, Cezayir'in Afrika Kupası zaferinde de başrolü oynadı. Kupada 6 karşılaşmaya da 11'de başlayan Feghouli, 565 dakika kaldığı sahada birer gol ve asistlik performans sergiledi.sezondur Galatasaray forması giyen Feghouli, bu süreçte 71 resmi karşılaşmaya çıktı. Cezayirli yıldız, bu maçlarda 20 kez rakip fileleri havalandırırken, 10 da asist yaptı. 21.7.2019







