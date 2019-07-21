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21 Temmuz 2019, Pazar
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'da yeni transfer sakatlandı

Galatasaray'da yeni transfer Şener Özbayraklı sakatlandı

'ın yeni transferi , Avusturya kampında sakatlandı. Milli futbolcunun sağ ayak baş parmağında ayrılmamış kırık tespit edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan futbol takımı, yeni sezon hazırlıklarına akşam gerçekleştirdiği idmanla devam etti.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sınırlı alanda grup ve takım taktiği üzerine çalışmalar yapıldı.

Sağ ayağına darbe alan 'nın yapılan tetkiklerinde baş parmak kemiğinde ayrılmamış kırık hattı tespit edildi. Tedavisine başlanan milli futbolcu, çalışmalarına takımdan ayrı özel bir program dahilinde devam edecek.

, yeni sezon hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 22.07.2019
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