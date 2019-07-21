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21 Temmuz 2019, Pazar
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için yeni iddia: ’la görüştü

Emre Mor için yeni iddia: Beşiktaş’la görüştü

'ın transfer gündeminde yer alan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Emre Mor'un 'la da görüştüğü ve bu yüzden Galatasaray'a transferinin çıkmaza girdiği belirtildi.

Özel hayatı nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan 'un 'a transferi de yılan hikayesine döndü. Oyuncunun temsil haklarını elinde bulunduran WBD Capital CEO'su Erik Alonso, "Emre, Galatasaray'a yalan söyledi. Galatasaray'la ilgili iş çıkmaza girdi. Kendisini 'a da önerdi. Orada oynamak istediğini söyledi ama reddedildi" dedi. Alonso, "Emre bu gidişle muhtemelen Celta Vigo'da kalacak" diye konuştu.
  1. 21.7.2019
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