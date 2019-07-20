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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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'da yerli kaleciye geçiliyor

Galatasaray'da yerli kaleciye geçiliyor

Cimbom'da yıllardır devam eden yabancı kaleci devri yakın zamanda sona erecek. , 23 yaşındaki transferiyle birlikte bir devri kapatacak.

Cimbom'da yıllardır devam eden yabancı kaleci devri yakın zamanda sona erecek. , 23 yaşındaki transferiyle birlikte bir devri kapatacak. Okan bu sezon 'nın arkasında bekleyecek. İlerleyen dönemde Uruguaylı eldiven ile kaleyi paylaşacak. Fernando Muslera, Aslan'a veda ettikten sonra ise kale tamamen Okan'a emanet edilecek. Okan, yabancı sayısının düşme ihtimali düşünülerek alındı.
  1. 20.7.2019
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