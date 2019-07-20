Galatasaray'da yerli kaleciye geçiliyor
Cimbom'da yıllardır devam eden yabancı kaleci devri yakın zamanda sona erecek. Galatasaray, 23 yaşındaki Okan Kocuk transferiyle birlikte bir devri kapatacak.
Cimbom'da yıllardır devam eden yabancı kaleci devri yakın zamanda sona erecek. Galatasaray, 23 yaşındaki Okan Kocuk transferiyle birlikte bir devri kapatacak. Okan bu sezon Fernando Muslera'nın arkasında bekleyecek. İlerleyen dönemde Uruguaylı eldiven ile kaleyi paylaşacak. Fernando Muslera, Aslan'a veda ettikten sonra ise kale tamamen Okan'a emanet edilecek. Okan, yabancı sayısının düşme ihtimali düşünülerek alındı.
- 20.7.2019
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mustafa takimin yarisi kanat oyuncularindan olusuyor. alip ne yapacaz bunu? bu nasil plansizlik boyle
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