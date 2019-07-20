Galatasaray'da gözler Erencan’da
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim, Ozan Kabak ve niceleri gibi bir genç ismi daha Türk futboluna kazandırmak için kolları sıvadı.
Teknik direktör Fatih Terim, Ozan Kabak ve niceleri gibi bir genç ismi daha Türk futboluna kazandırmak için kolları sıvadı. Kampa götürdüğü 17 yaşındaki genç forvet Erencan Yardımcı ile yakından ilgilenen İmparator "Kaliteli bir oyuncusun. Sıra sana da gelecek. Hiç stres yapmadan çalış. Çift kalelerde rahat ol. Hepiniz şans bulacaksınız. Senin geleceğin çok parlak" ifadelerini kullandı. Erencan hem forvette hem de kanatlarda forma giyebiliyor.
- 20.7.2019
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filiz bizim q7 miz böylede kalacakkkkkkkkkkkkkk
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mustafa takimin yarisi kanat oyuncularindan olusuyor. alip ne yapacaz bunu? bu nasil plansizlik boyle
Galatasaray'da gözler Erencan’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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