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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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'a Leipzig şoku

Galatasaray'a Leipzig şoku

, iyi başladığı maçın sonunu getiremedi: 2-3. İlk yarıyı 1-0 önde kapayan sarı-kırmızılılar, 4 dakikada gelen 3 golle şoke oldu. Yeni Babel, 28. dakikada Mariano'nun ortasında kafayla G.Saray'ı öne geçirdi.

, iyi başladığı maçın sonunu getiremedi: 2-3. İlk yarıyı 1-0 önde kapayan sarı-kırmızılılar, 4 dakikada gelen 3 golle şoke oldu. Yeni Babel, 28. dakikada Mariano'nun ortasında kafayla G.Saray'ı öne geçirdi. 56. dakikada Halstenber'in frikiği ile skoru denge getiren Leipzig, Poulsen ve Augustin ile 2 gol daha buldu: 1-3. Erencan'ın çabaları sonrası Babel skoru belirledi: 2-3.

İLK 11'DE 3 YENİ TRANSFER
Galatasaray'da yaz transfer döneminde kadroya katılan futbolculardan 3'ü ilk 11'de sahaya çıktı. , , ve Jimmy Durmaz'ı ilk 11'de görevlendirdi. Genç stoper Valentine Ozornwafor ve Şener Özbayraklı'yı ise kulübede oturtup ikinci yarıda oynattı.

5 BİN KİŞİLİK TRİBÜN DESTEĞİ
Avrupa'da yaşayan futbolseverlerin bir türlü vazgeçemediği meşale tutkusu, dün akşamki maçta da sahneye kondu. ve Avrupa ülkerinin sıcak bakmadığı bu tutum nedeniyle daha karşılaşma başlamadan anons yapıldı. Yaklaşık 16 bin kişilik Tivoli-Neu Stadı'nda oynanan maçı tribünden 5 binin üzerinde Türk taraftar izledi.

  1. 20.7.2019
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