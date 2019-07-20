Feghouli şampiyon
Galatasaraylı iki yıldızın finalde karşı karşıya geldiği Afrika Uluslar Kupası'nda gülen taraf Sofiane Feghouli ile Cezayir oldu. Mısır'ın ev sahipliği yaptığı kupada 29 yıl sonra mutlu sona ulaşan Cezayir, henüz 2. dakikada bulduğu golle öne geçti.
Galatasaraylı iki yıldızın finalde karşı karşıya geldiği Afrika Uluslar Kupası'nda gülen taraf Sofiane Feghouli ile Cezayir oldu. Mısır'ın ev sahipliği yaptığı kupada 29 yıl sonra mutlu sona ulaşan Cezayir, henüz 2. dakikada bulduğu golle öne geçti. Baghdad Bounedjah'ın bu golüne 90 dakika sonunda karşılık veremeyen Senegal'de Diagne 75'inci dakikada Saivet'in yerine girdi. Ndiaye ve Gassama da ilk 11'deydi. Cezayir'de 85 dakika sahada kalan Sofiane Feghouli bu sezon 3'üncü kupasını kaldırdı.
- 20.7.2019
-
Mesut Özil'den 'sarı saç' açıklaması
Toplam 1
Yorum
abcd Tam uzaylı olmuş şimdi
-
‘Harry Potter büyü yaptı’
Toplam 1
Yorum
filiz bizim q7 miz böylede kalacakkkkkkkkkkkkkk
-
Cimbom’a yakın
Toplam 1
Yorum
mustafa takimin yarisi kanat oyuncularindan olusuyor. alip ne yapacaz bunu? bu nasil plansizlik boyle
Feghouli şampiyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.