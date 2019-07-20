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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Feghouli şampiyon

Feghouli şampiyon

Galatasaraylı iki yıldızın finalde karşı karşıya geldiği 'nda gülen taraf ile Cezayir oldu. 'ın ev sahipliği yaptığı kupada 29 yıl sonra mutlu sona ulaşan Cezayir, henüz 2. dakikada bulduğu golle öne geçti.

Galatasaraylı iki yıldızın finalde karşı karşıya geldiği 'nda gülen taraf ile Cezayir oldu. 'ın ev sahipliği yaptığı kupada 29 yıl sonra mutlu sona ulaşan Cezayir, henüz 2. dakikada bulduğu golle öne geçti. Baghdad Bounedjah'ın bu golüne 90 dakika sonunda karşılık veremeyen Senegal'de Diagne 75'inci dakikada Saivet'in yerine girdi. Ndiaye ve Gassama da ilk 11'deydi. Cezayir'de 85 dakika sahada kalan Sofiane Feghouli bu sezon 3'üncü kupasını kaldırdı.

  1. 20.7.2019
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