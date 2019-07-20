Diagne 14'e gidiyor

Galatasaray, bonuslarıyla birlikte Kasımpaşa'ya 13 milyon euro verip Mbaye Diagne'yi almıştı. Geçen sezon yaşanan şampiyonlukta payı olan Senegalli forvet için Al Nassr ile anlaşmaya varıldı. İki kulüp 14 milyon euro bonservis bedelinde el sıkıştı. Diagne, Cimbom'dan 2 miyon 350 bin euro alacaktı. Al Nassr oyuncuyu 4 milyon euro'luk bir rakamla ikna etti. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.