Diagne 14'e gidiyor
Galatasaray, bonuslarıyla birlikte Kasımpaşa'ya 13 milyon euro verip Mbaye Diagne'yi almıştı. Geçen sezon yaşanan şampiyonlukta payı olan Senegalli forvet için Al Nassr ile anlaşmaya varıldı.
Galatasaray, bonuslarıyla birlikte Kasımpaşa'ya 13 milyon euro verip Mbaye Diagne'yi almıştı. Geçen sezon yaşanan şampiyonlukta payı olan Senegalli forvet için Al Nassr ile anlaşmaya varıldı. İki kulüp 14 milyon euro bonservis bedelinde el sıkıştı. Diagne, Cimbom'dan 2 miyon 350 bin euro alacaktı. Al Nassr oyuncuyu 4 milyon euro'luk bir rakamla ikna etti. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
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filiz bizim q7 miz böylede kalacakkkkkkkkkkkkkk
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Cimbom’a yakın
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mustafa takimin yarisi kanat oyuncularindan olusuyor. alip ne yapacaz bunu? bu nasil plansizlik boyle
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