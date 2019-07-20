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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Diagne 14'e gidiyor

Diagne 14'e gidiyor

, bonuslarıyla birlikte 'ya 13 milyon euro verip 'yi almıştı. Geçen sezon yaşanan şampiyonlukta payı olan forvet için ile anlaşmaya varıldı.

, bonuslarıyla birlikte 'ya 13 milyon euro verip 'yi almıştı. Geçen sezon yaşanan şampiyonlukta payı olan forvet için ile anlaşmaya varıldı. İki kulüp 14 milyon euro bonservis bedelinde el sıkıştı. Diagne, Cimbom'dan 2 miyon 350 bin euro alacaktı. Al Nassr oyuncuyu 4 milyon euro'luk bir rakamla ikna etti. kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

  1. 20.7.2019
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