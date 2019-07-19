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19 Temmuz 2019, Cuma
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Terim’in cezası onandı

Terim’in cezası onandı

, dün yaptığı toplantı sonrası , , ve 'ın cezasını onadı. Rakip takım antrenörüne saldırısı gerekçesiyle geçen sezon ligin son haftasında tribüne çıkan Terim 2 maç daha takımın başında yer alamayacak.

, dün yaptığı toplantı sonrası , , ve 'ın cezasını onadı. Rakip takım antrenörüne saldırısı gerekçesiyle geçen sezon ligin son haftasında tribüne çıkan Terim 2 maç daha takımın başında yer alamayacak. Davala'nın 1, Hasan Şaş'ın ise 8 maçlık cezaları da onandı. Ayrıca Hanedar'ın da 60 günlük hak mahrumiyet cezası bulunuyor.
  1. 19.7.2019
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