Terim’in cezası onandı
Tahkim Kurulu, dün yaptığı toplantı sonrası Fatih Terim, Ümit Davala, Hasan Şaş ve Şükrü Hanedar'ın cezasını onadı. Rakip takım antrenörüne saldırısı gerekçesiyle geçen sezon ligin son haftasında tribüne çıkan Terim 2 maç daha takımın başında yer alamayacak.
- 19.7.2019
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