Jimmy Durmaz: Rüyam gerçek oldu
Galatasaray'ın yeni transferi Jimmy Durmaz, Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a transfer olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Durmaz, "Bu büyük ailenin bir parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Galatasaray forması giymek benim için çok büyük bir gurur" şeklinde konuştu.
Galatasaray'ın yeni transferi Jimmy Durmaz, Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a transfer olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Durmaz, "Bu büyük ailenin bir parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Galatasaray forması giymek benim için çok büyük bir gurur" şeklinde konuştu. Durmaz, sarı-kırmızılı takıma transfer olarak büyük bir hayalini gerçekleştirdiğini söylerken, "Geçen sene iyi bir sezon geçirdim, iyi bir performans sergiledim. Galatasaray'da oynamak benim en büyük rüyalarımdan biriydi. Bu da gerçekleşti. Teklifi ilk aldığımda çok heyecanlandım, çok mutlu oldum" diye konuştu.
REKABETE HAZIRIM
Rekabete hazır olduğunu belirten Durmaz, "Bundan önce de önemli kulüplerde oynadım. Her zaman rekabet vardı. Sadece kanatlarda değil orta sahada da oynarım. Her türlü rekabete hazırım" diye konuştu.
- 19.7.2019
-
Herkes bu fotoğrafı konuşuyor! Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'e...
Toplam 1
Yorum
mustafa inşallah emre mor gibi şımarıp yüzümüzü kara çıkarmaz
-
Sağ bek arayan Beşiktaş Mert Yılmaz'ı gündemine aldı
Toplam 1
Yorum
savaş Başkanım Sol stoper Tamam. Dorukhan ve medel kalsın ortasahaya yinede 2 oyuncu lazım.sol çizgiye de1 oyuncu.Birde santrafor alınırsa BJk şamp
-
Jean Michael Seri İstanbul'da! Galatasaray son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
By Mert Karşılama töreninde Albayrak'ı göremeyince içim cız etti .
Jimmy Durmaz: Rüyam gerçek oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.