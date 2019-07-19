Gündemimizde yok - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Gündemimizde yok

Gündemimizde yok

Gündemimizde yok

şampiyonu , son günlerde çıkan ile ilgilendikleri haberlerine cevap verdi.

şampiyonu , son günlerde çıkan ile ilgilendikleri haberlerine cevap verdi. Salzburg Sportif Direktörü Christoph Freund, konu hakkında açıklamada bulunurken "Martin Linnes için hiçbir girişimimiz olmadı. İlgilendiğimiz bir futbolcu değil" sözlerini kullandı.
  1. 19.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gündemimizde yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN