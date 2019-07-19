Galatasaray'da keyifler yerinde - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da keyifler yerinde

'da keyifler yerinde

Galatasaray'da keyifler yerinde

'nın? Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampa giren sarı-kırmızılı ekip, sabah yaptığı idmanla hazırlıklarına devam etti. yönetimindeki antrenmanın ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampa giren sarı-kırmızılı ekip, sabah yaptığı idmanla hazırlıklarına devam etti. yönetimindeki antrenmanın ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Fiziksel uygulamaların olduğu "core" çalışması ve dar alanda çift kale maç yapan oyuncuların oldukça neşeli oldukları görüldü.

  1. 19.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da keyifler yerinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN