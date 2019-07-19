Galatasaray'da keyifler yerinde
Avusturya'nın? Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampa giren sarı-kırmızılı ekip, sabah yaptığı idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampa giren sarı-kırmızılı ekip, sabah yaptığı idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Fiziksel uygulamaların olduğu "core" çalışması ve dar alanda çift kale maç yapan oyuncuların oldukça neşeli oldukları görüldü.
- 19.7.2019
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