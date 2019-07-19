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19 Temmuz 2019, Cuma
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Digiturk şoku

Digiturk şoku

Geçen sezon ile Digiturk arasında ödül töreni ile başlayan gerilim tavan yaptı. Şampiyonluk kutlamasına alınmayan Digiturk bugünden itibaren 'nin platformda yer almayacağını açıkladı.

Geçen sezon ile Digiturk arasında ödül töreni ile başlayan gerilim tavan yaptı. Şampiyonluk kutlamasına alınmayan Digiturk bugünden itibaren 'nin platformda yer almayacağını açıkladı. Taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübe şifresiz yanına geçmesi çağrısı yaptı.
  1. 19.7.2019
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