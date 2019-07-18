The Sun’dan ‘Fred’ iddiası

Manchester United'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında performans sergilediği için kiralık olarak gönderileceği iddiaları gündeme gelen Fred hakkında The Sun Gazetesi'nde yeni bir iddia yer aldı. Brezilyalı futbolcunun Roma ve Galatasaray'ın gündemine geldiği öne sürüldü.