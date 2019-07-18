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18 Temmuz 2019, Perşembe
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’dan ‘Fred’ iddiası

The Sun’dan ‘Fred’ iddiası

'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında performans sergilediği için kiralık olarak gönderileceği iddiaları gündeme gelen Fred hakkında Gazetesi'nde yeni bir iddia yer aldı.

'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında performans sergilediği için kiralık olarak gönderileceği iddiaları gündeme gelen Fred hakkında Gazetesi'nde yeni bir iddia yer aldı. Brezilyalı futbolcunun Roma ve 'ın gündemine geldiği öne sürüldü.

  1. 18.7.2019
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