The Sun’dan ‘Fred’ iddiası
Manchester United'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında performans sergilediği için kiralık olarak gönderileceği iddiaları gündeme gelen Fred hakkında The Sun Gazetesi'nde yeni bir iddia yer aldı.
Manchester United'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında performans sergilediği için kiralık olarak gönderileceği iddiaları gündeme gelen Fred hakkında The Sun Gazetesi'nde yeni bir iddia yer aldı. Brezilyalı futbolcunun Roma ve Galatasaray'ın gündemine geldiği öne sürüldü.
- 18.7.2019
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin fb çok daha ileriye dönük transferler yapıyor genç,potansiyel transferler.gs günü kurtarmanın peşinde.
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin seri transferi brz yüzümüzü güldürdü ama gs bu yıl yine transferde kötü genç ileriye dönük oyuncu nerdeyse yok günlük düşünülüyor çok net
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Napoli’den Onyekuru’ya 15 milyon euro
Toplam 1
Yorum
diagne diagne hangi takıma giderse o takım şampiyon olur. diagne gol krallarının kralı.
The Sun’dan ‘Fred’ iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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