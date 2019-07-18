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18 Temmuz 2019, Perşembe
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'in cezasını onadı

Tahkim Kurulu Fatih Terim'in cezasını onadı

, Galatasaray Teknik Direktörü 'in geride bıraktığımız sezon maçında yaşananlardan dolayı aldığı 3 maçlık cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) , Galatasaray Teknik Direktörü 'in 3 maçlık cezasını onadı. Kurul ayrıca Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'ın da 8 maçlık cezasının onandığını açıkladı.

İlk cezasını Sivasspor'la oynanan maçta çeken Terim'in yeni sezonda kaçıracağı maçlar şöyle;

Akhisarspor (Süper Kupa)

Denizlispor (Süper Lig 1. Hafta)

  1. 18.07.2019
  2. Güncelleme: 18.07.2019 17:48
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