Tahkim Kurulu Fatih Terim'in cezasını onadı
Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in geride bıraktığımız sezon Medipol Başakşehir maçında yaşananlardan dolayı aldığı 3 maçlık cezasını onadı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 3 maçlık cezasını onadı. Kurul ayrıca Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'ın da 8 maçlık cezasının onandığını açıkladı.
İlk cezasını Sivasspor'la oynanan maçta çeken Terim'in yeni sezonda kaçıracağı maçlar şöyle;
Akhisarspor (Süper Kupa)
Denizlispor (Süper Lig 1. Hafta)
- 18.07.2019
- Güncelleme: 18.07.2019 17:48
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savaş Başkanım Sol stoper Tamam. Dorukhan ve medel kalsın ortasahaya yinede 2 oyuncu lazım.sol çizgiye de1 oyuncu.Birde santrafor alınırsa BJk şamp
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