Seri hayırlı olsun

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Seri ile ilgili konuştu. Görüşmelere başlandığı KAP'a bildirilen Fildişi Sahilli orta saha için Albayrak, ''Seri ile ilgili açıklamaları başkanımız Mustafa Cengiz yapacaktır. Seri'nin Galatasaray'a ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum'' dedi. Albayrak, Süper Lig fikstürü için de ''Cemil Usta ismine yakışır bir sezon olur inşallah. Karadeniz'in, Trabzon'un futbolcusuydu. Onun ismine layık bir sezon olmasını temenni ediyorum" dedi.