Seri hayırlı olsun
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Seri ile ilgili konuştu. Görüşmelere başlandığı KAP'a bildirilen Fildişi Sahilli orta saha için Albayrak, ''Seri ile ilgili açıklamaları başkanımız Mustafa Cengiz yapacaktır.
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Seri ile ilgili konuştu. Görüşmelere başlandığı KAP'a bildirilen Fildişi Sahilli orta saha için Albayrak, ''Seri ile ilgili açıklamaları başkanımız Mustafa Cengiz yapacaktır. Seri'nin Galatasaray'a ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum'' dedi. Albayrak, Süper Lig fikstürü için de ''Cemil Usta ismine yakışır bir sezon olur inşallah. Karadeniz'in, Trabzon'un futbolcusuydu. Onun ismine layık bir sezon olmasını temenni ediyorum" dedi.
- 18.7.2019
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin fb çok daha ileriye dönük transferler yapıyor genç,potansiyel transferler.gs günü kurtarmanın peşinde.
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin seri transferi brz yüzümüzü güldürdü ama gs bu yıl yine transferde kötü genç ileriye dönük oyuncu nerdeyse yok günlük düşünülüyor çok net
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Napoli’den Onyekuru’ya 15 milyon euro
Toplam 1
Yorum
diagne diagne hangi takıma giderse o takım şampiyon olur. diagne gol krallarının kralı.
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