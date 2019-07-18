Seri hayırlı olsun - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Seri hayırlı olsun

hayırlı olsun

Seri hayırlı olsun

 2. Başkanı , ile ilgili konuştu. Görüşmelere başlandığı 'a bildirilen orta saha için Albayrak, ''Seri ile ilgili açıklamaları başkanımız yapacaktır.

2. Başkanı , ile ilgili konuştu. Görüşmelere başlandığı 'a bildirilen orta saha için Albayrak, ''Seri ile ilgili açıklamaları başkanımız yapacaktır. Seri'nin Galatasaray'a ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum'' dedi. Albayrak, fikstürü için de ''Cemil Usta ismine yakışır bir sezon olur inşallah. 'in, Trabzon'un futbolcusuydu. Onun ismine layık bir sezon olmasını temenni ediyorum" dedi.

  1. 18.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Seri hayırlı olsun haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN