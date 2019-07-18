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18 Temmuz 2019, Perşembe
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Okan alacaklarını bıraktı

Okan alacaklarını bıraktı

'da geçen sezon kaleyi devralan ve başarılı maçlar çıkaran 23 yaşındaki file bekçisi , ile anlaştı. Yeşil-beyazlı takımın transferden 450 bin euro gelir elde edeceği, Okan'ın alacaklarından feragat edeceği öğrenildi.

'da geçen sezon kaleyi devralan ve başarılı maçlar çıkaran 23 yaşındaki file bekçisi , ile anlaştı. Yeşil-beyazlı takımın transferden 450 bin euro gelir elde edeceği, Okan'ın alacaklarından feragat edeceği öğrenildi. Genç kalecinin 4 yıllık imza atması beklenirken, açıklamanın kısa zamanda yapılması bekleniyor.
  1. 18.7.2019
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