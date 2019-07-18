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18 Temmuz 2019, Perşembe
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'' de Souza 'a gelmek istiyor''

''Josef de Souza Galatasaray'a gelmek istiyor''

'nin eski futbolcusu de Souza ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımda oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi haline gelen Brezilyalı futbolcu için A Spor Spor Yayınları Müdürü , gündem yaratacak ifadeler kullandı. Bilgin, ''Josef de Souza 'a gelmek istiyor. Galatasaray da bu transferde ciddi bir noktaya geldi.'' ifadelerini kullandı.

'dan bombası! çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılar Fulham'ın yıldız futbolcusu Seri'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Dünyaca ünlü santrfor Falcao'yu kadrosuna katmanın hesaplarını yapan sarı-kırmızılılarda son iddia gündem yaratacak cinsten....

A spor Spor Yayınları Müdürü , Galatasaray'ın Josef de Souza transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bir dönem adı ile de anılan Brezilyalı futbolcu ile ilgili Bilgin, '' Josef de Souza Galatasaray'a gelmek istiyor. Galatasaray da bu transferde ciddi bir noktaya geldi.'' diye konuştu. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da , sert ve mücadele gücü yüksek bir orta saha kurmanın hesabını yapıyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

''Josef de Souza Galatasaray'a gelmek istiyor''

  1. 18.07.2019
  2. Güncelleme: 18.07.2019 19:35
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