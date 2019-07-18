''Josef de Souza Galatasaray'a gelmek istiyor''
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımda oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi haline gelen Brezilyalı futbolcu için A Spor Spor Yayınları Müdürü Ender Bilgin, gündem yaratacak ifadeler kullandı. Bilgin, ''Josef de Souza Galatasaray'a gelmek istiyor. Galatasaray da bu transferde ciddi bir noktaya geldi.'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray'dan Josef bombası! Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılar Fulham'ın yıldız futbolcusu Seri'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Dünyaca ünlü santrfor Falcao'yu kadrosuna katmanın hesaplarını yapan sarı-kırmızılılarda son iddia gündem yaratacak cinsten....
A spor Spor Yayınları Müdürü Ender Bilgin, Galatasaray'ın Josef de Souza transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bir dönem adı Beşiktaş ile de anılan Brezilyalı futbolcu ile ilgili Bilgin, '' Josef de Souza Galatasaray'a gelmek istiyor. Galatasaray da bu transferde ciddi bir noktaya geldi.'' diye konuştu. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da Fatih Terim, sert ve mücadele gücü yüksek bir orta saha kurmanın hesabını yapıyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
- 18.07.2019
- Güncelleme: 18.07.2019 19:35
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mustafa inşallah emre mor gibi şımarıp yüzümüzü kara çıkarmaz
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Sağ bek arayan Beşiktaş Mert Yılmaz'ı gündemine aldı
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savaş Başkanım Sol stoper Tamam. Dorukhan ve medel kalsın ortasahaya yinede 2 oyuncu lazım.sol çizgiye de1 oyuncu.Birde santrafor alınırsa BJk şamp
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By Mert Karşılama töreninde Albayrak'ı göremeyince içim cız etti .
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